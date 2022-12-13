Bütçesinin yüzde 60’ına yakınını gençlik ve eğitim yatırımlarına ayıran Eyyübiye Belediyesi’nin gençlik merkezlerindeki kursları, Başkan Mehmet Kuş’un talimatıyla yıl boyu devam ediyor.

Bütçesinin yüzde 60’ına yakınını gençlik ve eğitim yatırımlarına ayıran Eyyübiye Belediyesi’nin gençlik merkezlerindeki kursları, Başkan Mehmet Kuş’un talimatıyla yıl boyu devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un büyük önem verdiği çocuklar ve gençlerin iyi bir eğitim alması, her alanda kendilerini yetiştirerek geleceğe hazırlanmalarına yönelik projelerin odağı olan gençlik merkezleri, burada verilen kurslarla hedefine doğru ilerliyor.

Buhara Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Gençlik Merkezi’nde usta öğreticiler tarafından verilen halk oyunları, bağlama, piyano, resim, bilgisayar, ritim gibi kurslara katılan yüzlerce çocuk ve genç, hem eğitimlerine destek olacak sosyal aktivite imkânlarına kavuşarak sokaklardan kurtuluyor hem de sportif faaliyetlere katılarak sağlıklı yaşama ilk adımlarını atıyorlar. Gençlik merkezlerindeki kurslara katılan çocuklar ve gençler, kendilerine sağlanan bu imkânlardan dolayı Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesi’ne teşekkür ederken, aileler de çocuklarının vakitlerini değerlendirmelerinden dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren AK Evler Spor Salonları’nda yetenekleri keşfedilen onlarca sporcu, burada çalışmalarını sürdürerek Milli Takım forması giymiş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atarak Şanlıurfa’nın ve Türkiye’nin gururu olmuştu. Yapımı tamamlanan ve tefrişat hazırlıklarında son aşamaya gelinen Süleymanşah Gençlik Merkezi’nin tamamlanmasıyla, Eyyübiye’de yaşayan çocuklar ve gençler daha çok aktiviteye katılma imkânı bulacak. Yapım ihalesi tamamlanan iki yeni gençlik merkezinin de tamamlanmasıyla, Eyyübiye’de daha çok çocuk ve genç bu imkanlardan faydalanacak.