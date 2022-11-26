Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ürettiği projelerle üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, motivasyonu yakaladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ürettiği projelerle üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, motivasyonu yakaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere önem verilmesi, başta eğitim olmak üzere her alanda desteklenmeleri konusundaki tavsiyeleri doğrultusunda yatırımlar yapan Şanlıurfa merkez ilçe Eyyübiye Belediyesi sınav hazırlık merkezlerindeki yüzlerce öğrenci, harıl harıl sınavlara hazırlanıyor. İlçedeki gençlerin eğitimde başarılı olmaları için büyük çaba sarf eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un sık sık ziyaret ederek motive ettiği ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenciler, Eylül ayından bu yana dördüncü TYT deneme sınavına katıldılar. Her deneme sınavı sonrası eksiklerini gören ve eksik kaldıkları konulara daha çok çalışan öğrencilere, sınav merkezindeki öğretmenler de özel ilgi gösteriyor. Eyyübiye Belediyesi kitap otakları ve gençlik merkezlerinde önceki yıllarda sınavlara hazırlanan yüzlerce öğrenci hayallerindeki üniversiteleri kazanmıştı. Bu yıl hizmete sunulan dört katlı bir dershane büyüklüğündeki sınav hazırlık merkezine kavuşan Eyyübiyeli gençler, daha rahat bir ortamda sınavlara hazırlanma imkanı buldular. Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu sınav hazırlık merkezinde, öğrencilere çay ve kek de ikram ediliyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe gençliğinin büyük ilgi gösterdiği ve kayıt olmak için sırada beklediği sınav merkezlerine yenilerini ekleyeceğini açıklamış ve ikinci sınav merkezinin tefrişat işlemlerine başlandığını açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde üniversiteye hazırlanan gençlerin istifadesine sunulacak olan ikinci sınav merkezine, üçüncü sınav merkezi ve dört yeni kitap otağı daha eklenecek.