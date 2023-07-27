Eyyübiye Belediyesi Sınav Hazırlık Merkezleri’nde üniversiteye hazırlanan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapmaya başladı. Yenice Sınav Hazırlık Merkezi’nde kurulan rehberlik ve danışmanlık ofisi, üniversite yolundaki gençlere yol gösteriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un gençlere yönelik uygulamalarının eseri olan ve özel dershane kalitesinde hizmet sunulan sınav hazırlık merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, bugün üniversite tercihlerini yapmaya başladılar. Gitmek istedikleri üniversite konusunu önce aileleriyle istişare eden üniversite adayları, daha sonra sınav hazırlık merkezindeki rehber öğretmenlerle bir araya gelerek tercihlerini yapıyor. Üniversite adayı gençlerin tercih hatası yapmamaları, bu yıl hedefledikleri bölümlere gitmeyecek öğrencilerin hak kaybına uğramamaları için destek olan rehberlik birimi, üniversitelerin kontenjan kılavuzlarını inceleyerek, aldıkları puan sıralamalarına göre en doğru bölümleri tercih etmeleri için yardımcı oluyor. Bugün başlayan ve 8 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek olan tercih işlemleri sonuçlarının, Ağustos’un son haftası açıklanması beklenirken, Eyyübiye Belediyesi’nin sağladığı imkânlarla üniversiteye hazırlanan gençlerin en az yarısının hedeflediği bölümleri kazanacağı tahmin ediliyor.