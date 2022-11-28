Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahalle sınırları içerisinden geçen 30 metre genişliğinde ve bin 100 metre uzunluğundaki yolun açılması için asfalt çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahalle sınırları içerisinden geçen 30 metre genişliğinde ve bin 100 metre uzunluğundaki yolun açılması için asfalt çalışmaları tamamlandı.

Beyazgül’ün girişimleriyle başlatılan Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi 3758. sokakta çalışmalarda asfalt çalışmaları tamamlandı. toplam uzunluğun bin 100 metre olan 30 metre genişliğindeki yolda yaklaşık 150 yapının kamulaştırma ve yıkım çalışmaları gerçekleştirilerek Eyyübiye’ye prestij cadde niteliğinde yol kazandırılmış oldu.

-Asfalt çalışmaları tamamlandı

Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Eyyübiye halkına rahat bir nefes aldıracak olan ve yüksek gerilim hattının altında kalan Osmanlı Mahallesinde fen işleri ekiplerinin asfalt mesaisi tamamlanırken refüj ve bordür çalışmaları da çok yakında tamamlanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise peyzaj çalışmalarıyla caddeye farklı bir görünüm kazandıracak. Çalışmalar tamamlandığında Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesinin ardından bir prestij caddeye daha kavuşacak. Beyazgül’ün Eyyübiye ilçesindeki çalışmaları yakından takip ettiği Eyüp Peygamber Caddesinin, Güney Batı Çevre Yoluna kesintisiz ulaşım bağlantısının sağlanması amacı ile Osmanlı ve Asya mahallesinden geçen 30 metrelik yolun açılması ile birlikte şehre yeni yollar kazandırılmış olacak.