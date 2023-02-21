Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından, Şanlıurfa’da evlerine giremeyen vatandaşların barınması için tahsis edilen eğitim otaklarında dersler yeniden başladı.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından, Şanlıurfa’da evlerine giremeyen vatandaşların barınması için tahsis edilen eğitim otaklarında dersler yeniden başladı.

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 11 ili etkileyen depremlerden hemen sonra, evleri hasar gören ve korkudan evlerine giremeyen vatandaşların barınması için kapılarını açan Eyyübiye Belediyesi eğitim otaklarında, aradan geçen 15 gün sonra dersler yeniden başladı. Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz dershane niteliğinde hizmet veren eğitim otakları, hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlamasıyla yeniden öğrencilerle dolup taşmaya başladı. Üniversiteye hazırlık çalışmalına deprem nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kalan Eyyübiyeli gençler, derslerin tekrar başlamasıyla hem aradaki boşluğu telafi etmek hem de sınavlara tam hazırlanmak için daha sıkı bir çalışma içerisine girdiler. Eyyübiye’deki eğitim otakları, hafif malzemeden imal edilmiş, sıcak ve güvenli ortamı nedeniyle devam eden artçı sarsıntılara rağmen öğrencilere huzur içinde ders çalışma olanağı sunuyor. Eğitim otaklarında derslerine çalışan öğrencilere, çay ve kek de ücretsiz ikram ediliyor.