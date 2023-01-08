Şanlıurfa 11 Nisan Sentetik Çim Sahada sisli bir havada oynanan karşılaşmaya Eyyübiye Belediyesi kötü başladı. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen Eyyübiye Belediyesi, ikinci yarıda bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maç, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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