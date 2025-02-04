Yeşil alan miktarını artırmaya ve halkın istifadesine sunmaya devam eden Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, çevre koruma ve kontrol müdürlüğünün makine ekipman kapasitesini arttırdı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un, halkın talep ve beklentilerini karşılamaya yönelik hizmet politikası sahaya hizmet ve yatırım olarak yansımaya devam ederken, belediyede de kurumsal olarak hızla gelişmeyi sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın en büyük yeşil alanı olan Eyyübiye Millet Bahçesi ve ilçede sayısı 140’ı aşan park bahçenin yapım, bakım ve onarımını üstlenen Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çalışmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak maksadıyla, 151 adet makine ekipman temin edildi. Müdürlük bünyesindeki mobil araç ve ekipmana ilave edilen teçhizat arasında, 16 adet çim biçme traktörü, 30 çim biçme makinesi, 30 motorlu sırt tırpanı, 40 motorlu testere, 15 motorlu çit budama makası ve 20 adet uzatmalı motorlu testere bulunuyor. Temin edilen yeni teçhizatlarla kurumsal kapasitesini birkaç kat daha büyüten Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, parklarda kullanılan kamelya, piknik masası, bank, çöp kovası gibi malzemeleri de kendi atölyesinde üretiyor. İlçedeki parklarda kullanılan fidanlar da aynı yerdeki fidanlıkta yetiştiriliyor.