Türkiye’yi sarsan, dünyanın en büyük deprem felaketinin hemen ardından ilçe genelinde 24 saat esasına göre çalışmaya başlayan Eyyübiye Belediyesi, depremden büyük zarar gören komşu illerin de yardımına koştu.

Türkiye’yi sarsan, dünyanın en büyük deprem felaketinin hemen ardından ilçe genelinde 24 saat esasına göre çalışmaya başlayan Eyyübiye Belediyesi, depremden büyük zarar gören komşu illerin de yardımına koştu.

Eyyübiye Belediyesi Sivil Savunma ekipleri, Şanlıurfa’dan götürdükleri iş makineleriyle Adıyaman’da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına iştirak ederken, çok sayıda temizlik ekibi de temizlik araçları ve malzemeleriyle Adıyaman’a görevlendirildi.

Adıyaman’la koordineli şekilde talep edilen ihtiyaç malzemeleri, çöp konteynerleri ve çok miktarda temizlik malzemesini araçlarla bölgeye sevk eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’ da dün Adıyaman’a giderek hem yetkililerle görüşüp çalışma planlamaları yaptı hem de sahada çalışan personeliyle görüşerek onlara moral verdi. Şanlıurfa’da evleri depremden hasar gördüğü için toplanma alanlarındaki çadırlarda, spor salonları ve benzeri yerlerde kalan vatandaşların barınma ve iaşelerini de temin eden Eyyübiye Belediyesi, Zabıta ekibini de yine depremden büyük hasar gören Hatay’a görevlendirdi. Yardım malzemeleri ve araçlarıyla İskenderun Millet Parkı’nda barınan depremzedelerin imdadına koşan Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekibi, burada da vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.