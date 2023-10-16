Eyyübiye Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinde geçen hafta yaptığı ödüllü yarışmaya katılan talihlilerin bisiklet hediyeleri teslim edilmeye başladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla; ilçenin tanıtımını yapmak, toplumsal aidiyet bilincini geliştirmek, yerel yönetim ile halk arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerden biri olan ödüllü yarışma sonuçlandı.

Eyyübiye Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan “Yatırımlarımızla Eyyübiye Kazanıyor” adlı ödüllü yarışmaya katılarak, yarışma kurallarını sağlayanlar arasında yapılan çekilişle belirlenen 30 talihlinin bisiklet hediyeleri teslim edilmeye başladı.

Bisiklet hediyelerini Eyyübiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağı’na gelerek teslim alan talihliler, Başkan Mehmet Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesi’ne teşekkür ettiler.