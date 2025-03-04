Sosyal belediyecilik alanında uyguladığı projelerle sık sık gündeme gelen Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayı öncesi başladığı 20 bin adet gıda kolisi dağıtımına 1 ton 750 kilo da et ilave etti. Başta yetim aileleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin tek tek adreslerine teslim edilen gıda ve et yardımları, büyük memnuniyetle karşılandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un göreve başladığı 2019 yılından bu yana, başta yetim aileleri olmak üzere, kimsesiz yaşlılar, engelliler ve çalışma imkanı bulamayan aileleri destekleyen projeler uygulanmaya devam ediyor. Ramazan ayı öncesi yaklaşık 20 bin aileye ulaştırılmak üzere gıda kolisi dağıtımına başlayan Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardımlarına 1 ton 750 kilogram et ilave etti. Sosyal yardım işleri müdürlüğünce temin edilen etler, hijyenik şartlarda hazırlanarak paketlenip öncelikle yetim çocukların yaşadığı haneler olmak üzere tek tek evlere teslim edildi. Gıda paketlerinin yanında kendileri için hazırlanan et paketlerini de teslim alan aileler, belediye başkanı Mehmet Kuş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.