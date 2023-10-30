Eyüpsultan Belediyesi bu yıl büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhuriyetin 100’üncü yılını bir dizi etkinlikle kutladı. Başkan Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen yürüyüş, fener alayı ve etkinliklere ilçe sakinleri yoğun katılım gösterdi.

Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı Eyüpsultan’da düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki 27 Ekim Cuma günü düzenlenen ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ oldu. Yürüyüş sabah saat 10.30’da Eyüp Stadı girişinden başladı.

Göktürk’te muhteşem fener alayı

28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Göktürk’te Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayı yürüyüşü Göktürk Kültür Merkezi önünden başladı. Bandonun çaldığı marşlar eşliğinde, ellerde taşınan meşaleler ve bayraklarla yapılan yürüyüş, Göktürk Meydanı’nda son buldu. Burada kurulan sahnede Başkan Deniz Köken yaptığı selamlama konuşmasında vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Köken ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin daha nice 100’üncü yıllarına erişmesini dilediklerini söyledi. Başkan Deniz Köken’in konuşmasının ardından meydanda marşlar çalındı, folklor gösterileri yapıldı.

Kurt Kemeri’nde gençler yürüdü

Kutlamalar 29 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Kurt Kemeri’nde 29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı Gençlik Yürüyüşüyle devam etti. Eyüpsultanlılar, Başkan Deniz Köken ile birlikte Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamak için yürüdü. Başkan Köken yürüyüşte yaptığı konuşmada, cuma gününden itibaren Cumhuriyetin 100’üncü yılını her ortamda, her kesimden vatandaşla birlikte kutladıklarını ifade ederek, bugün de gençlerle birlikte Kurt Kemeri’nde güzel bir yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.

Kutlamalar geç saatlere kadar devam etti

Eyüpsultan’ın dört bir yanında düzenlenen kutlamalarla yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Alibeyköy’de yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Alibeyköy Mısır Heykeli’nin önünden başlayan yürüyüş Öz Alibeyköy Spor Kulübü’nün sahasında son buldu. Mehter eşliğinde yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılırken, Başkan Deniz Köken’de vatandaşlarla birlikte yürüdü. Cumhuriyet Yürüyüşüne çok sayıda vatandaş ise evlerinin camlarından ve balkonlarından destek vererek bu büyük coşkuya ortak oldu. Yürüyüş sonunda ise Öz Alibeyköy Spor Kulübü’nün sahasında toplanan Eyüpsultanlılar, Eyüpsultan Belediyesi Mehteran Takımının marşları ve zeybek gösterisi ile Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinliği kapsamında Rami Spor Kulübü’nde de 10’üncü yıl etkinliği gerçekleştirdi.

Kutlamalar Eyüpsultan meydanına kurulan dev ekrandaydı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eyüpsultan Meydanı’na kurulan LED ekranda gün boyu video gösterimleri yapıldı. Gösterimlerde, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeniyle İstanbul Boğazı’nda düzenlenen muhteşem kutlamalar canlı olarak yayınlandı. Kutlamalarda sırasıyla saat 16.20’de Türk Yıldızları, saat 16.40’da Solo Türk, saat 17.00-19.00 arasında Donanma Geçişi ve 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

“Hep birlikte geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz”

Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen binlerce vatandaş katılırken, Türk Bayraklarıyla donatılan Eyüpsultan Meydanı kırmızı beyaza büründü. Eyüpsultan Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Başkan Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Levent Türkmen, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Başkan Deniz Köken, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayarak “Bu akşam bizleri burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Nice güzel 20’li, 30’lu ikinci yüzyıllara diyoruz. Hep birlikte bu Cumhuriyet’i bizler kurduk, bizlerden sonra da devam ettirecek olan bu nesile yatırım yapmamız lazım. 4 buçuk yılda hayata geçirdiğimiz 90 projenin 33 tanesi gençlerle ve çocuklarla ilgili. Hep birlikte geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Komşularımızda olan hadiseleri gördükçe güçlü devlet olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Güçlü devlet olmanın yolu da bu birlik ve beraberlikten geçiyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlandı

Eyüpsultan Meydanındaki kutlamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi canlı olarak yayınlanırken, dron, ışık ve havai fişek gösterileri de dev ekrandan yayınlandı. Ardından Eyüpsultan Belediyesi folklor ekibi tarafından zeybek oyunu gösterisi yapıldı.

Kemerburgaz’da Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkusu

Eyüpsultan Belediyesi son olarak Kemerbugaz’da Fener alayı düzenledi. Mahşeri bir kalabalığın buluştuğu Cumhuriyet coşkusunun zirve yaptığı Kemerburgaz’da binlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü. 7’den 70’e binlerce kişinin bir araya geldiği yürüyüşte Türk bayrakları, meşaleler, havai fişeklerle tam bir görsel şölen yaşandı. Bando takımının çaldığı coşkulu marşlara binlerce kişi eşlik ederken, program miniklerin şiirleri ve Vardar’ın Üstünde Halk Oyunları Derneği’ne bağlı Folklor Ekibinin gösterisi ile son buldu.