Eyüpsultan’da dün bir fabrikanın deposunda çıkan yangında kaybolan Sedat Cesur isimli işçinin cansız bedeni enkazın altında çıkarıldı. Sedat Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Enkaza dönen fabrika havadan görüntülendi.

Eyüpsultan’da dün bir fabrikanın deposunda çıkan yangında kaybolan Sedat Cesur isimli işçinin cansız bedeni enkazın altında çıkarıldı. Sedat Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Enkaza dönen fabrika havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Pirinççi mahallesinde bulunan ve araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti. Sedat Cesur’un eşi Günel Cesur da olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulmuştu. Yangın güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşılmıştı.

Talihsiz adamın cenazesi enkazın altından çıkarıldı

Sedat Cesur’un eşi Günel Cesur enkazda yapılan çalışmaları çaresizce izledi. Talihsiz adamın cansız bedeni enkazın altında çıkarıldı. Bu sırada bekleyişini sürdüren acılı kadın ise gözyaşlarını tutamadı. Cenaze aracına alınan Cesur’un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan enkaza dönen fabrika ise havadan görüntülendi.

Ondan geriye bu fotoğraflar kaldı

Yaşanan talihsiz olayın ardından ise geriye Sedat Cesur’un birkaç gün önce çekildiği fotoğrafı kaldı. Fotoğrafta ise Sedat Cesur’un kendisi, eşi ve çocukları yer alıyor.