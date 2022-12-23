İstanbul Eyüpsultan’da yanan fabrikada kaybolan işçinin cesedine 23 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
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İstanbul Eyüpsultan’da yanan fabrikada kaybolan işçinin cesedine 23 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
Eyüpsultan’da Habibler Pirinççi yolu üzerinde araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti. Yangın güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşıldı.
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