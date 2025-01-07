Eyüpsultan’daki kadın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik’in oturdukları siteden birlikte çıktıkları adamın valiz taşıdığı kameraya yansıdı.

Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmış, tartışmada adam eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada Sultangazi’de yakalanmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik’in Eyüpsultan’da oturdukları siteden birlikte çıkmaları kameralara takıldı. Engin Çelik’in elindeki valizle ilerlediği Ayşe Çelik’in ise arkasından geldiği kameralara yansıdı.