Eyüpsultan’da 3 kız öğrenci, başka bir öğrencinin yola düşürdüğü 500 lirayı buldu. 3 kız öğrenci, parayı o sırada kapalı olan internet kafenin kapısının altından içeri itti. Genç kızlar, kısa süre sonra parasını kaybettiğini fark ederek etrafta arayan çocuğa, 500 lirayı dükkana bıraktıklarını söyledi. O anlar kameraya yansırken, parasını düşüren çocuğun babası Abbas Kendir, "Bu zamanda böyle çocuk yetiştirmek her ailenin harcı değildir. Bu çocukların anne babalarına, öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Olay dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için evinden çıkan 13 yaşındaki Muhammed Emir Kendir, cebinden 500 lirasını düşürdü. Kısa süre sonra yoldan geçen 3 kız öğrenci de parayı buldu.

Yolda düşen parayı buldular, sahibine ulaşması için not yazdılar

Kız öğrenciler, paranın sahibine ulaşması için sokakta bulunan internet kafenin kapısına gelerek 500 lirayı dükkanın kapısından içeri itti. Parasını düşüren Kendir, kısa süre sonra oraya dönerek aramaya başladı. Kendir, yolda karşılaştığı kızlara parasını kaybettiğini söyledi. Kızlar da parayı bulduklarını ve internet kafenin kapısının altından içeri ittiklerini ifade etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, genç kızlar bu sefer dükkan sahibine paranın sahibine ulaştıklarını akşam alacağına dair bir de not yazdı.

Dükkan sahibi olayın farkına varıyor

Daha sonra dükkanını açmaya gelen Nezih Ünsal ise içeride para olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Nezih Ünsal, 3 kızın parayı bulup, içeriye bıraktığını gördü. Notu da okuyan dükkan sahibi Nezih Ünsal, durumu çocuğun babası Abbas Kendir’e ileterek oğlunun parasını bulduğunu söyledi.

Parasını düşüren Muhammed Emir Kendir, “Ben paramı düşürdüm. Yukarıda teyzeler vardı, kızların parayı internet kafenin kapısının altından içeriye attıklarını söyledi. Daha sonra kızları gördüm. 500 liranın benim olduğunu söyledim” dedi.

“3 kızımızın o kadar parayı bulup da buraya bırakmasına duygulandım”

Dükkan sahibi Nezih Ünsal, “Bu olayın bugün hangi saatte olduğuna baktım. Karşı binada çıkan bir çocuğun üstünden paranın düştüğünü ve 15 saniye sonra 3 hanım kızımızın onu bulduğunu gördüm. Bizim dükkanımızın önüne gelip, paraları dükkanın altından attığını gördüm. Böyle bir zamanda 3 kızımızın o kadar parayı bulup da buraya bırakmasına duygulandım” şeklinde konuştu.

“Bu zamanda böyle bir çocuk yetiştirmek her ailenin harcı değildir”

Parasını düşüren çocuğun babası Abbas Kendir, “Bu zamanda böyle çocuk yetiştirmek her ailenin harcı değildir. Gittiği okuldaki öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Bu çocukların anne ve babalarını tebrik ederim. Yazı yazıp bırakmışlar” ifadelerini kullandı.

“Biz doğru olanı yaptık”

Parayı bulan kızlardan Seher Tuana Açıkgöz, “Biz arkadaşlarımızla kapının önünde 500 lira bulmuştuk. 500 lirayı da internet kafenin kapısının altından attık. Ben not yazdım. Biz doğru olanı yaptık” dedi.