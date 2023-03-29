Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, kısa süre önce “Öğrenci evinde kalan gençler için destek paketimiz hazır. İkamet şartı da aramıyoruz, Eyüpsultan’da yaşıyor olmanız yeterli. Unutmayın; her zaman yanınızda ve sizlerleyiz” diyerek sosyal medya hesaplarından da müjdesini verdiği destek paketlerinin dağıtımına başlandı.

Şampuandan kaşar peynirine, çaydan yumurtaya, helvadan reçele kadar birçok üründen oluşan destek paketleri üniversite öğrencilerinin evlerine kadar götürülerek, ücretsiz bir şekilde teslim ediliyor. Destek paketlerini teslim alan üniversite öğrencileri ise Başkan Deniz Köken’e teşekkürlerini ileterek, “Başkanımız her zaman bizleri destekliyor, yanımızda olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu gıda destek paketi için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim en önemli gider kalemlerimizden birisi de gıda. Bu destek paketi çok iyi oldu” diyorlar.

Destek paketinden yararlanmak için bir kere başvurmak yeterli

Bir kere başvuruda bulunmanın yeterli olacağı Öğrenci Evi Destek Paketinden yararlanabilmek için 25 yaşından küçük ve Eyüpsultan sınırları içerisinde öğrenci evinde yaşıyor olunması gerekiyor.

Öğrenci evi destek paketi için başvurular devam ediyor

İlçe sınırları içerisinde öğrenci evinde kalan ve ikameti Eyüpsultan olan gençler eyupsultan.bel.tr sitesinde bulunan formu doldurup başvurabiliyorlar. Her öğrenci evinden bir kişinin başvuruda bulunmasının yeterli olacağı Öğrenci Evi Destek Paketi’nden yararlanmak için başvurular devam ediyor. Eyüpsultan’da öğrenci evinde yaşayıp, ikameti kendi memleketinde olan gençler ise Genç Eyüpsultan Instagram profiline özel mesajla isim soyisim, Eyüpsultan’da ikamet ettiği adres, telefon numarası ve TC Kimlik Numaralarını yazarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.