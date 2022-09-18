Eyüpsultan’da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan bir aracın bagajında çok sayıda silah malzemesi çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslardan B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan’da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan bir aracın bagajında çok sayıda silah malzemesi çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslardan B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan Nişanca Mahallesi’nde yol kontrolü uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından araçlar didik didik aranırken, ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çok sayıda silah malzemesi çıktı.

Çantada yapılan aramalarda 52 adet ahşap silah kabzası, 58 adet metal renk sürgü, 58 adet metal renk yiv-setli namlu, 13 adet metal renk silah gövdesi, 13 adet siyah şarjör, 18 adet farklı ebatlarda metal silah törpüsü, 10 adet demir kesme testeresi, 3 adet çengelli demir parça, 2 adet mavi renkli plastikler törpü sapı, ve küçük silah parçaları ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli G.Ş., S.Ö., ve B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve G.Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.