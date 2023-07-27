Eyüpsultan’da çıkan yangında tek katlı prefabrik ev küle dönüp kullanılamaz hale geldi geriye ise sadece Kur’an-ı Kerim kaldı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Agaçkakan Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İlyas Avcılar isimli vatandaşa ait tek katlı prefabrik eve gelen elektrik hattı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayarak koptu. Bunun sonucunda evin çevresinde bulunan kurumuş otlar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler bitişiğinde bulunan prefabrik eve ulaştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, elektrik ekipleri ise mahalleye gelen enerjiyi keserek tedbir aldı. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, evde bulunan 6 adet tüpün patlamaması ise faciayı önledi.

Bir tek Kur’an-ı Kerim yanmadı

Yangının ardından yapılan kontrollerde evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, Kur’an-ı Kerim’in zarar görmemesi ise dikkat çekti. Kur’an-ı Kerim’in sadece kenarlarının yandığı görüldü.

Osman Avcılar isimli vatandaş, "Her şey yandı Kur’an-ı Kerim yanmadı. Şuraya bakın vallahi yanmamış adına kurban olduğum Allah’ım neylerse güzel eyler komple yanmış her taraf Kur’an-ı Kerim yanmamış" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Yanan evin kardeşine ait olduğunu belirten Avcılar "Görülmez bir kaza yangın malum havalar sıcak elektrik kabloları yere sarkmış ondan dolayı yandığını tespit ettik. İtfaiyeye haber verildi. Ama gelene kadar maalesef hiçbir şey kalmadı. Maddi zararımız var Allah’ım beterinden korusun. Burası biraderimin oturduğu yer hastamız var. Buraya gelip kalıyorlardı elektriği suyu her şeyi var Allah’a şükür. Otlar bahçedeki meyveler de yandı. Gecekondu görüyorsunuz maddi hasar var gelen mala gelsin cana gelmesin" dedi.