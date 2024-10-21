Eyüpsultan’da bir apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken çatının alevler içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Gerçekleşen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor.