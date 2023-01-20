Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha düzenli, sağlıklı, yeşil bir ortama ve daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha düzenli, sağlıklı, yeşil bir ortama ve daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Beton yığınları içerisinde bunalan her yaştan insanın rahat nefes alabileceği, sağlıklı gelişim ve mutlu yaşamaları için spor alanları, yürüyüş yolları, kültür ve fizik alanları ile çocuk oyun alanları oluşturarak, yeni yeşil alanlar ve tesisleri halkın kullanımına açan Eyüpsultan Belediyesi, dört yıl içinde 135 bin 037 metrekare yeşil alan oluşturdu. Bu sayede Eyüpsultan Belediyesi sınırları içinde yaşayan kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 15 metrekare alana çıkarılmış oldu.

133 bin 601 adet ağaç ve çalı dikimi yapıldı

Cadde, sokak ve orta kaldırımlara uygunluk durumuna göre fidan, çalı ve mevsimlik çiçek dikimleri yaparak, prestijli mekanlar oluşturan, her mevsim bir renk cümbüşü yaşatan Eyüpsultan Belediyesi, bu kapsamda 4 yıl içinde 133 bin 601 ağaç ve çalı dikimi, 4 milyon 866 bin 784 metrekare mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki dikim yaptı.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7’den 70’e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken’in döneminde 51 yeni parkı daha hizmete açtı. Aktif yeşil alanların sayısını artırmak, kentte metrekare bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarını çoğaltmak için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, yapımı ve revize çalışmaları devam eden 7 yeni parkı daha vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Park yapımına elverişli en küçük alanları dahi değerlendirerek park sayısını arttıran, Eyüpsultan Belediyesi’nin toplam 195 parkı bulunuyor.