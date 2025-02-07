Eyüpsultan’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bir İETT otobüsü ise yolda kaldı.

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Eyüpsultan’da da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları ise kayarak kaza tehlikesi geçirdi. Maddi hasarlı kazalar da meydana gelirken, bir polis ekibi aracı kayarak önce duran otomobile, sonra da duvara çarptı. Bir İETT otobüsü ise karlı havada yolda kaldı.