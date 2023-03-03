Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı’nda 6-7-8 Mart tarihlerinde Kardeşlik Çarşısı kuruyor.

Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı’nda 6-7-8 Mart tarihlerinde Kardeşlik Çarşısı kuruyor.

Depremin ardından tüm birimleriyle seferber olan Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenledi. Bu yardım kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı’nda 6 - 7 - 8 Mart tarihlerinde Kardeşlik Çarşısı kuruyor. Eyüpsultan Meydanı’nda üç gün boyunca 11:00 - 19:00 saatleri arasında açık olacak olan çarşıda Eyüpsultan’ın üreten kadınlarının el emeği göz nuru ürünleri satılacak. Elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesindeki vatandaşlar için kullanılacağı bu anlamlı çarşıda ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıklar yiyecekler ile Eyüpsultan’da ikamet eden, evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri KOZA El emeği ürünleri satış mağazasında satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlarımızın bağışladıkları ürünler satışa sunulacak.