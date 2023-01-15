Eyüpsultan’da bir kişi park içinde tellerle çevrili alanda bulunan 10 metre derinliğinde ki kanalizasyon çukuruna düştü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan’da bir kişi park içinde tellerle çevrili alanda bulunan 10 metre derinliğinde ki kanalizasyon çukuruna düştü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eyüp Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinde etrafı tellerle çevrili alanda bulunan ve yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kanalizasyon çukuruna henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi düştü. Düşen kişilerin çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kanalizasyon çukuru içindeki kişileri çıkarmak için çalışma başlatırken sağlık ekipleri hazırda bekledi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çukurdan çıkarıldı

Çukurun içine düşen ve bilincini kaybeden kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Çukur içerisinden kurtarıcı araç yardımı ile çıkarılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde hazırda bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra itfaiye ve polis ekiplerinin de yardımı ile sedyeyle ambulansla taşınan yaralı tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı