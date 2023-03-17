Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda Mühr-ü Nebi Hilye-i Şerif Sergisi açıldı.

Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda bulunan serginin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı. Başkan Deniz Köken, Klasik Türk sanatlarına gönül vermiş çok değerli sanatçıların elinden çıkan, Peygamber Efendimiz’in mübarek vasıfları ile güzelliklerini anlatan eserlerin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hem üç aylarımız hayırlara vesile olsun hem açacağımız Hilye-i Şerif sergimiz hayırlara vesile olsun. Haftaya inşallah Ramazan-ı Şerif ile müşerref olacağız. Biliyorsunuz bir afet yaşadık. Bu afetle ilgili o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Afette kaybettiklerimize gani gani rahmet diliyorum. Bir daha yaşanmaması için Allah’a dua ediyoruz. Dua ediyoruz ama duanın yanında fiili olarak da bir takım tedbirleri almamız gerektiğini biliyoruz. Allah Resulü’nün hayatında çok güzel örnekler var. Allah Kur’an-ı Kerim’in çoğu yerinde, Allah’ı sevmenin yolunun Allah Resulü’ne uymaktan geçtiğini buyuruyor. Sergide emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Eyüpsultan kademe kademe sanat ve sanatçıların merkezi haline gelmeye devam edecek”.

Serginin küratörü Şükran Aydın ise açılışta yaptığı konuşmasında, “Yüzyıllar boyunca evlerin, iş yerlerinin koruyucusu olarak görülen Hilye-i Şerif istedim ki bu zor zamanlarda şehirlerin ve ülkemizin de koruyucusu olsun. Bir çok hat ve tezhip sanatçısını bir araya getirerek Mühr-ü Nebi sergisini Eyüpsultan Belediyesi himayelerinde açıyoruz. Sanata ve sanatçıya gösterdiği sevgiden dolayı Belediye Başkanımız Deniz Köken beyefendiyle teşekkür ediyoruz. Birbirinden farklı Hilye-i Şerifleri bu sergide izleyicilere sunuyoruz” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Birbirinden değerli 33 sanatçının 35 eserinin yer aldığı sergi 16 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.