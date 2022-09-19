Eyüpsultan’da yaşayan gençler için özel bir mobil uygulama geliştirildi. Bu uygulama çerçevesinde gençler, pek çok projeden haberdar olup çeşitli hediyeler kazanma şansına sahip olacak.

Eyüpsultan’da yaşayan gençler için özel bir mobil uygulama geliştirildi. Bu uygulama çerçevesinde gençler, pek çok projeden haberdar olup çeşitli hediyeler kazanma şansına sahip olacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yaşayan gençlerin proje, faaliyet ve etkinliklerden haberdar olması ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için “Genç Eyüpsultan” uygulamasının yayına alındığını duyurdu. Mobil uygulama sayesinde kendilerini ilgilendiren her türlü etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olan gençler, aynı zamanda aktif kullanım durumlarına göre biriktirdikleri elmaslarla çeşitli hediyeler de kazanabilecek. Apple Store ve Google Play’de bulunan ve sadece Eyüpsultan’da ikamet eden 16-30 yaş aralığındaki gençlerin üyelik kaydı oluşturabilecekleri platformda haber okuyarak, video izleyerek, etkinliklere katılarak ve günlük çarkı döndürerek elmas kazanılabiliyor.

Her ayın birincisine bilgisayar ve her ayın ilk 150’sine sırasıyla tablet, bisiklet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, eşofman takımı, Vialand Tema Park bileti, spor ayakkabı, powerbank, Ensari Konağı Sosyal Tesisleri’nde 3 kişilik yemek, ücretsiz yüzme havuzu üyeliği, USB flash bellek ve toplu ulaşımda 10 biniş hakkı gibi hediyeler verilecek.

Uygulamaya kayıt olan tüm kullanıcılar, Eyüpsultan’ın çeşitli bölgelerinde bulunan esnafla yapılan anlaşmalar doğrultusunda yüzde 20’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Fırsatlara dahil olan esnaf arasında kafeler, lokantalar, giyim ve kozmetik mağazaları ile kuaförler yer alıyor. Ayrıca, uygulamaya kayıt olup 200 elmasa ulaşan her gence 2 GB internet hediye ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Köken, "Bu uygulamayı gençler için hazırladık, zamanla daha da geliştireceğiz. Tüm gençlerimizi davet ediyorum, eğlenirken öğrenecek ve aynı zamanda kazanacaksınız" dedi.