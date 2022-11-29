Eyüpsultan’da kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Eyüpsultan’da kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; kaygan zeminde seyir halindeyken ilerleyen 34 FAR 465 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Takır (20) direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kaldırıma çıkarken sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaygan yol belediye ekipleri tarafından kumlanarak önlem alındı.

Kazayı öğrendikten sonra olay yerine gelen sürücünün babası Adem Takır, “Oğlum aracıyla yukarıdan aşağı seyahat ederken kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarpmış. Yerdeki yabancı maddenin kaynağı yağ ya da mazot olduğu tahmin ediliyor. Allahtan araba önden vurmuş, yandan çarpmış olsaydı ölebilirdi” dedi.