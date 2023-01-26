Eyüpsultan’da çöp ev olduğu iddia edilen bir adrese giren sosyal hizmetler ekipleri, içeride 3 çocuğu çıplak halde buldu. Gözaltına alınan anne ile baba sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Eyüpsultan’da çöp ev olduğu iddia edilen bir adrese giren sosyal hizmetler ekipleri, içeride 3 çocuğu çıplak halde buldu. Gözaltına alınan anne ile baba sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay dün Eyüpsultan Rami Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. (39) ile eşi M.S (27) arasında tartışma çıktı. Ardından anne M.S, 3 çocuğuna da bırakarak evi terk etti. Motosikletli kurye olarak çalışan ve R.S.(8), E.C.S.(5) ve U.S.(3) isimli 3 çocuğuyla birlikte yaşayan baba A.S.’nin 3 çocuğa yemek vermek için arada sırada eve uğradığı, anneleri M.S.’nin ise 25 gündür eve uğramadığı iddia edildi.

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu

3 çocuğun yaşadığı ev çöplüğe dönerken, ihbar üzerine adrese giden sosyal hizmetler ve polis ekipleri çocukları çıplak halde buldu. Bütün evin ağır bir şekilde çöp ve tuvalet koktuğu, odaların içerisinde çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, tavan ve çevresinde sineklerin kümelendiği öğrenildi. Bakımsız ve halsiz olan 3 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne baba gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Olayın ardından şüpheli anne ve baba ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve baba Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler, ’aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamasından ’belirli yerlerle başvurmak’ şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. A.S. ile eşi M.S ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan baba A.S. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bozmayın benim saygımı, çocukları ıslatıyor sonra kaldırıp atıyorlar. Ben yaptım, şikayet edin. Habercilere karşı saygım var. Benim saygımı bozmayın. Benim çocuklarım benimdir" diyerek tepki gösterdi.

Çocukların ambulansla götürüldüğünü söyleyen mahalleli Oktay Kışla, “Arkadaşı görüyorduk, kuryede çalışıyordu. Çok bir bilgim yok göz aşinası olarak görüyorduk arkadaşı. Ben koku duymadım ama alt kattaki komşular kokuyu duymuş olabilir. Evin içi çöp gibiydi. Dün ambulans geldi, çocukları ambulansla götürdüler” dedi.