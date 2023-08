Eyüpsultan Belediyesi tarafından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla başlanılan proje çerçevesinde Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim vaatleri arasında yer alan projeler birbiri ardına ilçe sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi’nin ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ diyerek çıktığı yolda, Akşemsettin ve Topçular yüzme havuzlarının açılmasının ardından 3. yüzme havuzunun temeli Kemerburgaz’da düzenlenen törenle atıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Kaymakamı’na vekaleten Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultanlı vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Başkan Köken, törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a hediye verdi. Törenin heyecanını paylaşan vatandaşlara ve çocuklara da limonata ikram edilirken, renkli görüntüler meydana geldi.

"Yüzmeyi öğrenmek onları karşılaşacağı boğulma gibi tehlikelere ve sorunlara karşı hazırlıyor"

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yüzme havuzu projelerinin çocukları tehlikelerden koruduğunu belirterek, "Bu proje sayesinde yaklaşık 6 milyon 750 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yılki hedefimiz de 3 milyon daha ilave etmek. Pek çok ilde belediyelerimizle beraber yüzme havuzları inşa ediyoruz. Ayrıca bakanlık olarak da inşa ediyoruz. Bütün bunların sebebi ve hedefi, bu güzel ülkenin güzel gençlerine ve çocuklarına hem yüzmeyi öğretmek, hem spor öğretmek, hem de sporu bir yaşam tarzı halinde onların hayatına yerleştirmek. Bu taraflarda Çiftalan Plajı var. Eski İstanbullular yüzmeye giderdi, ben de gittim. Biz oralarda yüzmeyi kendi çabamızla öğreniyorduk ama burada havuzlara geliyor, profesyonel öğretmenler ve antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğreniyorlar. Yüzmeyi öğrenmek onların karşılaşacağı boğulma gibi tehlikelere ve sorunlara karşı hazırlıyor. Sporla hayatı öğrenmelerine sebep oluyor. İstanbul’da sporda atılım yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük önderliği var. Son 21 yılda Türkiye’nin dört bir yanına binlerce tesis, spor salonu, yüzme havuzu, atletizm tesisi başta olmak üzere her bölgede devasa tesisler kurduk. Türkiye’nin her bir yanında gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet edecek tesisler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bugün de bir tesisimizin daha temelini atacağız ve 6 ay içinde bitireceğiz. Eyüpsultan’ın çocuklarına ve gençlerine hediye edeceğiz. Türkiye’nin her yanında yaklaşık 4 - 5 milyon çocuğa hizmet ediyoruz. Bunları yaparken de yerel yönetimlerle iş birliği içinde yapıyoruz. Bu tesisler sayesinde yetişmiş sporcularımızın, uluslararası başarılarını görüyoruz. Uluslararası Avrupa oyunlarında şu ana kadar 2023 yılında 3 bin 167 madalya kazanıldı ve bu artarak devam ediyor. Bunları bu spor tesislerinde, spor yapan gençlerimiz yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ayrıca deprem bölgemizde oluşturduğumuz konteyner kentlerin etrafında orada bulunan çocuklarımıza seyyar yüzme havuzları sayesinde yüzme öğretiyoruz. Seyyar saha oluşturarak onlara spor yaptırıyoruz. Depremin travmalarının gitmesi için çalışıyoruz. Eyüp’e ve İstanbul’a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın dedik"

Eyüpsultan’da "Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın" diye çıktıkları yolu anlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, "2017 yılında il müdürlüğünde konuşulmuş bu proje. Şimdi hayata geçirdik ve güzel bir eseri tekrar Eyüpsultan’la buluşturuyoruz. Niye çıktık bu yola? Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın dedik. Havuz meselesinde başlangıcımız buydu. Artık yaz aylarında Türkiye’de çocuklar gölette, barajda, denizde boğuldu haberleri olmasın. Biz büyük bir ülkeyiz. Böyle göletlerde, barajlarda çocuk boğuldu haberleriyle mi anılacağız? İlkokul 4 ve ortaokul seviyesinde yüzme işini çözelim diye yola çıktık. İlçe belediyesi olarak bizde hiç yoktu. Şimdi inşallah 3 tane oldu. Bir tane daha ilave ettiğimizde 4 olacak. İnşallah mükemmel bir spor tesisi yapmış olacağız. Bütün bunların hepsi bizden sonra da kullanılacak. Hepsi bizim dönemimizde değil bizden sonra kullanılacak eserler. İyi şeyler bırakırsak iyi şeyler, kötü şeyler bırakırsak kötü şeyler kalır. Biz yıllarca Cumhurbaşkanımızla beraber bu ülkeye iyi şeyler bırakmaya gayret ettik ve ediyoruz. Yine bu eserlerle güzel şeyleri önümüzdeki dönemlere de taşıyacağız. Şimdi yüzme havuzunu kazandırıyoruz. Göktürk metro durağında binecekler, Kemer’de inecekler ve yüzecekler sonra Göktürk’e geri dönecekler. Göktürk’e de hitap etmiş oluyor burası. İki mahallemizde yaklaşık 60 - 65 bin nüfusa denk gelmiş bir yapı. İleride imkanımız olduğunda spor salonunu da Göktürk bölgesinde bir alanımız var çözersek oraya yapacağız. Bunlar ne? Geleceğe yatırım. Kime yatırım? Sizlere yatırım. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Spora gençlerin erişimi noktasındaki 20 yıldır gösterdiğiniz çaba devam ediyor"

Temel atma töreninde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Güzel bir temel atmayı gerçekleştireceğiz. Spora gençlerin erişimi noktasındaki 20 yıldır gösterdiğimiz çaba devam ediyor. Biraz önce de başkanımızın ifade ettiği gibi Eyüp’te bu 3. havuzumuz. İnşallah daha fazlasını da yapmak eser ve hizmet siyaseti yerel yönetim anlayışıyla AK Partili belediyelerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Bugünkü temel atma törenimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Çünkü sporun yaygınlaşması sadece büyük ve şampiyon sporcular yetiştirmek için önemli değil. Aynı zamanda sağlıklı nesiller, kimlikler ve karakterli kuşaklar için önemli. Bu spor salonundan, Türkiye’ye madalyalar kazandıracak Eyüp’e Kemerburgaz’a madalyalar getirecek gençlerimizin çıkmasını temenni ediyorum. Hem de bu spor salonumuzun kimliği ve kişiliği memleketimize, bayrağına sevdalı yetişmesine hizmet etmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.