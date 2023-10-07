Eyüpsultan Belediyesi 2023-2024 Kültür Sanat Sezonu, Şair ve Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun konuşması ve müzisyen Yücel Arzen’in verdiği konserle açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından "2023-2024 Kültür Sanat Sezonu" açılış programı Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi. Şair ve Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun konuşmasıyla başlayan program, müzisyen Yücel Arzen konseriyle devam etti. Yeni sezonun açılış programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu akşam Eyüpsultan’ın kültür yılını açarken buraya gelen kültür sanata değer veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. 1994 yılında ilk Ramazan etkinliğini yaparken başkan yardımcısıydım. İrfan Bey elinde kepçe, ben de arabayı sürüyordum. Kitapçılar kaçmasınlar diye onların iftar yemeğini kazandan kepçeyle dağıttığımız bir Ramazan ayıydı. Yine soğuk bir havaydı. Eyüp Meydanı’nda kar vardı. O günlerden bugüne daha paketli sisteme geçildi. Modernliğe geçildi. Ben el arabasını sürdüm. O da kepçeyle milletin çanağına çorbayı koyuyordu. Dokunabildiğiniz şeylerin bir temelinin olması lazım. İnsanların ruhu olduğu gibi şehirlerin de ruhu vardır. Bizim bir bedenimiz ve bir ruhumuz vardır. Şehirlerin de görünen bir kısmı var, bir de görünmeyen ruhları vardı. Şehirlerin ruhları işte bu sanat" dedi.