İstanbul Eyüpsultan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Eyüpsultan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şahsın yılbaşında artan alkol tüketim taleplerini sahte alkol ile karşılamayı planladıkları ve bu maksatla yasa dışı yollardan elde ettikleri etil alkolün bir kısmını depoladıkları, bir kısmını ise nakledecekleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde depo olarak kullanılan alanı takibe alarak, sevkiyat esnasında baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, sevkiyat yapılan kamyonette 2 ton, takibi yapılan depoda ise 10 ton etil alkol ele geçirildi. Toplam 12 ton etil alkolün yanı sıra 100 litre sıvı fenol, 10 litre parafinlight, pompa, alkol ölçer, 15 adet 100’er litrelik bidon ele geçirildi.

Şüphelilerin ele geçirilen 12 ton etil alkol ile 100 mililitre şişelerde yaklaşık 18 bin şişe sahte alkolü piyasaya sürecekleri öğrenildi. Ele geçirilen etil alkollerin Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtilirken, yakalanan H.A. ve Y.T. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.