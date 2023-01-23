Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sömestir tatiline giren öğrencilere hediyesi olan Eyüpsultan Sömestir Fest tüm coşkusuyla başladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sömestir tatiline giren öğrencilere hediyesi olan Eyüpsultan Sömestir Fest tüm coşkusuyla başladı.

Festival 5 Şubat tarihine kadar sürecek. 13 gün boyunca birbirinden eğlenceli, birbirinden renkli 130 etkinliğin düzenleneceği festivalde öğrenciler, aileleriyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkaracaklar. Eyüpsultan Sömestir Fest ücretsiz sinema günleriyle başladı. Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.15’te Biz Cevahir Haliç AVM’de devam edecek olan etkinliğin ilk haftasında öğrenciler aileleriyle birlikte vizyonda bulunan çocuk filmlerini ücretsiz olarak izlemenin keyfini yaşadı.

Çocuk etkinliklerine yoğun ilgi

Sinema günleriyle birlikte etkinliğin ilk haftası Cumartesi günü Vialand AVM’de ve Pazar günü ise Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi’nde saat 15.00’te çocuklar için şenlik düzenlendi. Etkinliklerde çocuklar kukla gösterisi ve Hacivat - Karagöz gösterilerinde kahkahaya boğuldular. Sihirbaz, jonglör ve kukla gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşadılar. Etkinlikte balon, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

Başkan Deniz Köken de etkinliklere katıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de etkinliklere katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldu. Başkan Deniz Köken karnelerini alan minik öğrencileri ayrı ayrı tebrik ederken, her zaman yanlarında olacağını, desteklerini sürdüreceğini belirterek başarılar diledi.