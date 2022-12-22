Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara fabrika yangınında 1 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yangını söndürme çalışmalarına da devam ediliyor.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara fabrika yangınında 1 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yangını söndürme çalışmalarına da devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan’da Habibler Pirinççi yolu üzerinde bulunan araç filtresi üretilen fabrikada saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Sanayi bölgesindeki fabrikada bir makineden alev sıçraması üzerine yangın başladı. Yangın işçilerin öğlen yemeği saatinde çıktı. Bu sırada toplu şekilde yemek yiyen işçiler, kendilerini can havliyle dışarı attı. Fabrikanın diğer kısımlarında bulunan işçiler ise tahliye edilirken, içeride Sedat Cesur (43) isimli işçinin kaldığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Anadolu Yakası’ndan da itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek için ve alevlerin boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgedeki yollar da araç trafiğine kapatıldı. Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Yangında 1 kişiye ulaşılamıyor”

Çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Pirinççi Mahallemizde Şükrüoğlu Filtre Fabrikası’nda saat 14.00’te yangın çıktı. Bu yangın dolayısıyla gerekli çalışmalar 154 itfaiye personeli ve 51 tane itfaiye aracıyla hala sürdürülmektedir. Yangın kontrol altına alınmış ve bir kısım alanda soğutma çalışmalarına geçilmiş, söndürme çalışmaları ise bir kısım alanda devam etmektedir. Yangında 1 kişiye ulaşılamıyor veya haber alınamıyor. İnşallah o kişiye de ulaşıp haber almayı ümit ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.