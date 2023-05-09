Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine “Gençleri Seviyoruz Onlara Destek Veriyoruz” sloganı ile birinci dönemde 750 TL eğitim desteklerini veren Başkan Deniz Köken, ikinci dönem için de destek paylarını vermeye başladı.

Eğitim destekleri, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB’e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilere ikinci dönemde de 750 TL olarak verildi.

Okulları ziyaret edip öğrencilerle bir araya gelerek eğitim desteklerini veren Başkan Deniz Köken, aynı zamanda YKS Deneme Sınavı ve soru bankalarından oluşan test kitaplarını da teslim etti.

Eğitim desteklerini ve test kitaplarını Başkan Deniz Köken’den alan öğrenciler ise verilen destek için Başkan Deniz Köken’e teşekkür etti.