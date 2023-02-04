Eyüpsultan Belediyesi, meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı sonrası, karla mücadele amacıyla başlattığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

Eyüpsultan Belediyesi, meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı sonrası, karla mücadele amacıyla başlattığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

Eyüpsultan Belediyesi’nde karla mücadele için Fen İşleri Müdürlüğü Alibeyköy Şantiyesi’nde, yeni hizmete alınan araçlarla güçlendirilmiş hale gelen, aralarında kar küreme ve tuzlama araçlarının da bulunduğu toplam 82 iş makinası ve araçtan oluşan filo hazır halde bekliyor. Karla mücadele amacıyla 82 personel de vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için vardiyalı olarak 24 saat aralıksız görev yapacak. Öte yandan, karla mücadelede kullanılmak üzere 2 bin 850 ton tuz ve 250 ton solüsyon da kullanıma hazır.

Ekipler, özellikle merdiven olan sokaklarda kar yağışı veya buzlanmalara karşı tedbir amacıyla çuvallarla tuz da koyuyor.