Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu’nda Eyüpspor, yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1. Turu’nda ligi 6. sırada bitiren Eyüpspor, 5. basamakta sezonu tamamlayan Sakaryaspor’a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Müsabakayı kazanan taraf, Play-Off 2. Turu’nda Bodrumspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle finalde Pendikspor’un rakibi olmak için mücadele edecek.

Eyüpspor, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de çıktığı 36 maçta 18 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, oynadığı 36 müsabakada 40 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü. Sarı-siyahlılar, şampiyon Samsunspor’un ardından ligde en az gol yiyen ikinci ekip olurken, küme düşen Denizlispor’un ardından da ligde en az gol atan ikinci takım olarak yer aldı. Sakaryaspor ise bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 62 puan topladı ve 5. sırada tamamladı. Sakarya ekibi, bu müsabakalarda 59 gol atıp, 47 gol yedi.

Eyüpspor ile Sakaryaspor arasında ligde oynanan ilk maçı Eyüpspor sahasında 2-1 kazanırken, Sakarya’da oynanan ikinci karşılaşma ise 2-0 Sakaryaspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.