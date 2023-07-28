Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpnebi Mahallesi için ekipler okul, yeşil alan ve cami yapılacak alan ihtiyacını çözmek için harekete geçti.

Seçilmeden önce ilçe genelinde olduğu gibi Eyüpnebi Mahallesi’nin de ihtiyaçlarına cevap vereceğini, vatandaşların taleplerini bir bir yerine getireceklerini açıklayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüpnebi Mahallesi’nin Şanlıurfa-Akçakale karayolunun doğusunda kalan kısmında okul, yeşil alan ve cami yapılacak alanı belirlediklerini açıkladı. Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte Eyüpnebi Mahallesi’ndeki ihtiyaçları karşılamak üzere yapılan düzenlemeyi yerinde inceleyen Başkan Mehmet Kuş, yapılan planlamalar hakkında beraberindekilere bilgi verdi.

Eyüpnebi Mahallesi’nin Şanlıurfa-Akçakale karayoluyla ikiye bölündüğünü, mahallenin doğusunda kalan kısmın uzun yıllardır okul, yeşil alan ve cami gibi ihtiyaçları bulunduğunu kaydeden Başkan Mehmet Kuş, göreve talip olurken bu sorunu da çözme sözü verdiklerini hatırlatarak, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.