Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan katı atık bertaraf tesisini inceleyerek tesise yeni dahil olacak makinaların da devreye girmesiyle birlikte kötü kokunun ortadan kalkacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan katı atık bertaraf tesisini inceleyerek tesise yeni dahil olacak makinaların da devreye girmesiyle birlikte kötü kokunun ortadan kalkacağını söyledi.

Geri dönüşümde Türkiye’de örnek belediyelerden biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan katı atık bertaraf tesisinin tam kapasite çalışması ve çevreye verdiği koku rahatsızlığının ortadan kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye halkının yaşadığı kötü koku dolayısıyla daha fazla mağdur olmamaları için girişimlerini sürdüren Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği ve bölge muhtarı ile birlikte katı atık bertaraf tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Beyazgül tesisin yeni alınan makinalarla tam kapasite çalışarak atıkların geri dönüşümünden kaynaklanan metan gazının salınımının azaltılması ve çevreye kötü koku yayılmasının önüne geçmek amacıyla yeni makinaların geleceğini, gelen makinaların ise pazartesi itibariyle devreye gireceğini belirtti.

“Eyyübiye’deki kötü koku yüzde 80 oranında giderildi”

Beyazgül, “Katı atık tesisi bertaraf tesisini incelemek üzere geldik. Kokunun vatandaşlarımızdan da muhtarlarımızdan da aldığımız bilgi ışığında yüzde 80 oranında giderildiğini anlıyoruz. Yüzde 20 oranında koku olduğu ifade ediliyor. Bu oranın da ortadan kaldırılması için çabalarımız devam ediyor. Eyyübiye halkına buradan teşekkür ediyorum. Uzun süre sıkıntı çektiler. Bundan daha iyi bir noktaya geleceğiz” diye konuştu.