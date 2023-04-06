Düzce Belediyesi Nisan ayı meclis toplantılarının ikinci birleşiminde EYT ile emekli olan işçilerin kıdem tazminatları için kredi çekilmesi talebi de oybirliği ile kabul edildi.

Düzce Belediyesi Nisan ayı meclis ikinci toplantısı 27 gündem maddesinin görüşülmesi ile tamamlandı. Meclis başkan vekili Hüdaver Gösterişli’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda EYT ile emekli olan personellerin kıdem tazminatları maddesi de oy birliği ile geçti.

Bir önceki toplantının tutanak özetinin oylanması ile geçilen ikinci birleşiminin ilk maddesinde kredi talebi oy çokluğu ile meclisten geçerken, EYT ile emekli olan işçilerin kıdem tazmainatlarına yönelik kredi talebi, ek ödenek konulması, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne aktarma yapılması, bütçe içi işletmesi, hal teminat bedeli ve Aziziye Pazaryerinin taşınması maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Bir önceki toplantıda 5 yıllık imar komisyonuna havale edilen 3 gündem maddesinin de oy birliği ile kabul edildiği toplantının son bölümünde imar komisyonuna havale edilen başta Doğanlı Muncurlu, Yeşilçimen ve Musababa Köylerinin mücavir alan talepleri kabul edilirken, diğer maddeler de meclis üyelerinin oylarına sunularak karara bağlandı.