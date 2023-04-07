DÜZCE (İHA) – EYT Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Çelik, depremzedeler için başlattığı kampanyanın ilk adımını attı. Başkan Çelik, ilk maaş farkını depremzede vatandaşlar için kullanılmak üzere AFAD’a bağışladı.

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, verdikleri uzun mücadelenin neticesinde kanunun yasalaşması ile birlikte emekli olmuştu. Bu çerçevede, ilk maaş farkını alan EYT Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Çelik, depremzedeler için başlattığı kampanyanın ilk adımını attı. Maaşını çeken Başkan Çelik, bağış yapmak üzere AFAD Düzce İl Müdürlüğü’ne gitti. Çelik, maaşını depremzedeler için bağışladı.

"Kampanyayı Düzce’den başlatıyoruz"

Yüzyılın afetinde mağdur olan depremzedeler için EYT’liler olarak harekete geçtiklerini belirten Çelik, "Bizler EYT’liler olarak yıllarca bir mücadele verdik. Tam mücadelemizin bitme noktasında hakkımızı alacağımız zamanda yüzyılın felaketi olan deprem ile karşılaştık. Bu depremde ülke olarak çok üzüldük. Millet olarak acısını yaşadık. Vatandaş, millet olmanın bilinciyle bizler ilk maaşlarımızı depremzedelerimize bağışlayacağımızı, 11 ilde acıyı yaşayan kardeşlerimiz ile paylaşacağımızı açıkladık. Türk milletinin en büyük karakteristik özelliği de paylaşmayı biliyor olmasıdır. Bu sözümüzde durmak üzere bugün AFAD İl Müdürlüğüne geldik. AFAD yetkilisi arkadaşlarımızla görüştük. Yardımların açılan hesaplara yatırılacağını, bireysel ödeme alınmayacağını öğrendik. AFAD’ın kendi internet sayfasında bütün hesap numaralarının bulunduğunu öğrendik. Bizde mübarek Ramazan ayında depremzede kardeşlerimize destek vermek amacıyla kampanyayı Düzce’den başlatıyoruz" dedi.

"Devlet elinden geleni yapıyor"

Başvuruların başlamasının ardından SGK’da yoğun çalışma temposuna girildiğini aktaran Başkan Çelik, "Başvurular başladığı günden itibaren SGK’da çok yoğun bir çalışma içine girildi. Hatta mesai ücretlerine zamdan sonra kurumda gece gündüz çalışan personelle birlikte her geçen gün EYT’den emekli olmak isteyenlerin başvuru sayısı artmakta. Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı’na kalmadan birçok emeklinin maaşının yatırılacağını bekliyoruz. Bu konuda herkes müsterih olsun. Devlet elinden geleni yapıyor" diye konuştu.