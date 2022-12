Aksaray’da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik hakkının verildiğini duyan vatandaşlar yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) 2 milyon üzerindeki vatandaşa verdiği müjdenin ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da SGK İl Müdürlüğü’nde yoğunluk yaşandı. EYT’lilere emeklilik hakkının verileceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar SGK içerisinde kuyruk oluşturdu. SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar EYT belirlemesi öncesi yaş ve prim hesaplaması yaptırdı. SGK sistemi üzerinden 4A ve 4B hizmet dökümlerini hesaplatan vatandaşlar hem prim borçlarını hem de askerlik ödemelerini hesaplattı. Kimi vatandaşlar hem primini hem de askerliğini yatırıp 1 Ocak 2023’ü beklerken, kimi vatandaşlarda emekli olacağı günü hesaplatıp, geçmiş borçlarını yapılandırdı. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar eksik günleri için evraklarla başvurularını tamamladı.

Müjdeyi işyerindeki arkadaşlarından aldığını söyleyen Mesut Konukçu (42), “Sabah işyerine gittim. Arkadaşlarda bir sevinç var, ne oluyor dediğimde 10-15 kişi emekliyiz dedi. Sen kaç girişlisin dediklerinde ben 1997 girişliyim dedim. Primi borçlanma yapsam bugün 5 bin günü geçiyorum. O zaman emeklisin dediler. Bende geldim buraya hesaplattım. Borçlanmaları yaptırdım. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın müjdesini milletimiz almış. Ben mesaideydim sabah gelince öğrendim. Sabah şok oldum şimdi sevinçliyiz. Herkese teşekkür ederim. Kim bu ise vesile olduysa Allah razı olsun. Çalıştık inşallah hakkımızı da alacağız” dedi.

Esnaf olarak emekli olmak istediğini ve yapılandırma yaptığını belirten Münir Koyuncu (46), “Cumhurbaşkanımızın dün ki açıklamasından, haberlerden izlediğim kadarıyla bu genç yaşta emekli olacağız. Günümüzün eksikleri varmış onları satın alıyoruz. En kısa sürede inşallah emekli oluyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. 1995’de girişim vardı. Esnaf olarak ödemelerimi yaptım. Aradaki askerliğimizi de saydırıyoruz. Çok cüzi miktarda bir borçlanma yaptırdık. Emekliliğimizi inşallah bekliyoruz” diye konuştu.

Yurtdışından gelerek emekli olmak isteyen Doğan Aytekin (49), “Vallahi bizimki biraz karışık, benim yurtdışından da var, ilk işe başlamam yurtdışında Avusturya’da oldu. Eğer oradaki evraklarımı getirirsem kabul ediyorlar. İlk işe başlama tarihi 1990’da başlamıştım yurtdışında çalışmaya, Cumhurbaşkanımızın yaptığı çok güzel bir şeydir. Yani millet için, bekleyen çok vatandaş vardı. Allah razı olsun. Zaten bunu bir yapsaydı Recep Tayyip Erdoğan yapardı” dedi.

Latif Koç (48) ise “Şu an çok mutluyum emekli olacağım için, yani bu bizim için çok yan gelip yatma işi değil, yine ticaretimizi mesleğimizi yapacağız. Vergimizi ödeyeceğiz, devletimize katkıda bulunacağız. Buda bize bir ek gelir olacak. Şu an primleri ödemekte zorlanıyorduk. Şu an onlardan kurtulacağımız için daha çok mutluyuz. Ama devletimize katkı vermekten kaçmıyoruz. Özellikle isteyerek severek yapıyoruz. Bakanlarımıza kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.