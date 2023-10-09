Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde EYT’den emekli olan 20 kişi, Mevlit okutarak 3 bin kişiye yemek dağıttı. Mutlulukları halkla paylaştıklarını dile getiren emekliler, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi çok mutlu etti” dediler.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Hallı köyünde yaşayan 20 arkadaş, erken emekli olunca büyük mutluluk yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan 20 arkadaş bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı Hallı köyünde, tüm çevre köyleriyle beraber yaklaşık 3 bin kişiye yemekli mevlit yaptılar. Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara imece usulü yapılan yemekler, etli pilavı halka ikram edildi.

Yasa çıktıktan sonra 15 Mart’ta SGK’ya emeklilik için başvuru yaptığını ve emeklilik işlemlerinin onaylandığını anlatan Ekrem Uludağ (54) "Biz EYT’den 20 arkadaş emekli olduk. Böyle çevre köylüleri davet ederek organizasyon düzenledik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Bütün köylüleri tavsiye ediyoruz. Birlik beraberlik içinde yaparak güzel oldu" diye konuştu.

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayali tarifi olmadığını belirten Celal Sarkın (56) "EYT’den 20 arkadaşımız emekli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT çıkardığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız köyde birlik beraberlik olması için böyle bir etkinlik düzenleme programı yaptık. Gönlümüzden böyle bir şey koptu. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Program güzel ve katılım sağlayan çok oldu. Katılım için tüm çevre köylerimize ve muhtarlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir başka EYT emeklisi olan Sabri Sarkın (54) ise "Gece gündüz çalıştım. Devletimiz bize EYT hakkı tanıyınca da hemen dilekçemi verdim. Yaklaşık 40 gün bekledikten sonra emekliliğim onaylandı. İlk emeklilik paramızla etli pilav dağıttık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi.