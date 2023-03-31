Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürlüğü’nde iş yoğunluğunun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sürecinde daha fazla arttığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ”Kurum olarak sigortalılarımıza doğumdan ölümüne kadar, ölümden sonra ise geride kalan yakınlarına hizmet veren bir kurumun iş yoğunluğu her daim vardır” denildi.

Kurumun iş yoğunluğunun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sürecinde daha fazla arttığına vurgu yapılan açıklamada, “ Personellerimizin özverili çalışmaları ile iş yoğunluğu atlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.