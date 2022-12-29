Denizli’de Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, mesai saatinin başlamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti.

Denizli’de Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, mesai saatinin başlamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin içeriğini açıkladı. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından EYT düzenlemesi bekleyen vatandaşlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte SGK binalarının önüne gittiler. Denizli’de SGK binası önünde ve içerisinde insan kalabalığı yaşandı. Askerlik borçlanması, emeklilik hesaplaması gibi işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, gruplar halinde bina içerisine alındılar.

“Yıllardan beri büyük sorundu”

Yoğunluk sabah saatlerinde daha fazla olduğunu belirten Celal Öz, “Bu yasayı çıkardığı için devletimize çok teşekkür ederim, Benim ve ailem için çok iyi oldu” dedi. EYT haberini aldıktan sonra çok sevindiklerini söyleyen Arife Acar, “EYT için geldik, günümüze baktırdık ve eşimin askerliği hesapladık. Çok yoğunluk var ve forumları kendimiz dolduruyoruz. Dün çok sevindik, eşim 60 yaşında daha emekli olmadı ve olmayı bekliyor” diye konuştu. Mehmet Ali Karataş ise “EYT için bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, çok sevindik. Yıllardan beri büyük sorundu. Başvuru için geldik, beklediğimizden çok yoğunluk var” ifadelerini kullandı.