SAMSUN (İHA) – Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, mesai saatinin başlamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın ettiler.

SAMSUN (İHA) – Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, mesai saatinin başlamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin içeriğini açıkladı. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından EYT düzenlemesi bekleyen vatandaşlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte SGK binalarının önüne gittiler. Samsun’da SGK binası önünde ve içerisinde insan kalabalığı yaşandı. Askerlik borçlanması, emeklilik hesaplaması gibi işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, 40’arlı gruplar halinde bina içerisine alındılar. SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya da kurum bahçesine çıkarak vatandaşları sıraya yerleştirip, işlerin hızlanmasını sağladı.

“43 yaşında emekli oluyorum, EYT olmasa 12 yıl daha bekleyecektim”

EYT düzenlemesi olmasa 12 yıl daha beklemek zorunda kalacağını ifade eden 43 yaşındaki Muhammet Arslan, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Eğer EYT düzenlemesi olmasaydı 12 yıl daha bekleyecektim. 28 yıl çalıştım. Düzenlemeyle birlikte 43 yaşında emekli oluyorum. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin. Bugün de SGK’da çok yoğunluk var. Önceden kuruma rahat girerken artık içeriye sırayla alıyorlar” dedi.

“EYT düzenlemesi ile 55 yerine 43 yaşında emekli olacağım”

Düzenleme ile 55 yerine 43 yaşında emekli olacağının altını çizen Kadir Öztürk, “Ben EYT düzenlemesinden yararlanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum. 1996 yılında sigorta girişim vardı. Günümü ve çalışma yılımı doldurdum. Yaş dolayısıyla EYT’yi bekliyorduk. EYT düzenlemesi olmasa 55 yaşında emekli olacaktım. Şu anda 43 yaşında emekli oluyorum” diye konuştu.

Emekliliğine kısa bir süre EYT’den yararlandığı için çok mutlu olduğunu belirten Güray Yüksel ise “Recep Tayyip Erdoğan’a dua ediyoruz. EYT düzenlemesi olmasa 3,5 yıl daha bekleyecektim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bugün herkes SGK’ya geldi. Bir yoğunluk var ama herkes bazı şeylere katlanacak” şeklinde konuştu.

Kurum binalarındaki yoğunluğun yanı sıra e-devlet üzerinden SGK işlemleri yapmak isteyenler de yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk nedeniyle özellikle SGK Hizmet Dökümü sayfası ve SGK’nın emekli maaşı hesaplama sayfaları zaman zaman kullanıcıların isteklerine cevap veremedi.