EYODER’in Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü bir kez daha başkan seçildi.

Enerji verimliliği sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER), 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda EYODER Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü’yü bir kez daha başkan seçti. Yeni yönetimde başkan yardımcılığı görevini, bir önceki dönemde olduğu gibi Dr. Kubilay Kavak ve Prof. Dr. Sermin Onaygil üstlendi. Geçtiğimiz dönemin yönetim kurulu üyelerinden Yasemin Somuncu ise yeni dönemde Genel Sekreter olarak çalışmalarını sürdürecek.

“Yurt dışından alınan eğitim sertifikalarını artık Türkiye’de vereceğiz”

Yeni dönem hedeflerini açıklayan Ünlü, şunları söyledi: “Geçmiş dönemde önceliklerimizden biri olan kurumsallaşma alanındaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kapsamda üye ağımızı genişletirken, profesyonel kadrolarla çalışacağız. Yine geçen dönem olduğu gibi sektör temsilcilerimizin iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve akademi ile bir araya gelmesine devam edeceğiz. Kongremizi geleneksel hale getirmek için de çalışmalara başladık. Bu dönemki en yeni ve öncelikli hedeflerimizden biri ise uluslararası sertifikalı eğitim programları düzenlemek olacak. Bilindiği üzere bu eğitimler yurt dışında yapılıyor. Artık sektör temsilcilerimiz başta ölçme ve doğrulama ile proje finansmanı olmak üzere pek çok konudaki eğitimi ülkemizde alabilecek. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Eğitimler ve sertifikalar, üye yapımızın kapasitesinin gelişmesine ve üyelerimizin uluslararası pazarlara daha fazla açılmasına da büyük katkı sağlayacak.”