Tekirdağ’da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulunurken, o sırada belediye binasının çatısından gizlice kendilerini çeken dronu yuhaladı

Tekirdağ’da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulunurken, o sırada belediye binasının çatısından gizlice kendilerini çeken dronu yuhaladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının önünde bir araya gelen belediyeye çalışanları, maaşlarının az olduğunu savunarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. Toplanan yaklaşık 500 çalışan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini protesto ettiği sırada, belediye binasının çatısından gizlice gönderilen bir dron cihazıyla işçiler görüntülenmeye çalışıldı. İşçileri eylem yaptığı sırada bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü. Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an dron cihazını geri çekmeye çalıştı. Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden dron kullanıcısı, çatıda kendini saklamaya çalıştı. İşçiler de drona doğru ‘Yuh’ çekerek tepkilerini gösterdi.