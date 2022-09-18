İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka-37’ operasyonu çerçevesinde, Hakkari’de eylem hazırlığında olan 3 teröristten ikisinin etkisiz hale getirildiğini, diğer teröristin ise saklandığı yerde yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka-37’ operasyonu çerçevesinde, Hakkari’de eylem hazırlığında olan 3 teröristten ikisinin etkisiz hale getirildiğini, diğer teröristin ise saklandığı yerde yakalandığını duyurdu.

Eren Abluka-37 operasyonu çerçevesinde, Yüksekova’nın Değerli köyü kırsalında Polis Özel Harekat Timleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Kaçan üçüncü teröristin ise yapılan takip sonucu saklandığı evde kıskıvrak yalandığı belirtildi. Eylem hazırlığında olduğu öğrenilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun P-İHA ve J-SİHA destekli olduğu belirtildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği aktarıldı.