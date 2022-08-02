Esra Yalçın Marka İletişim büyük ilgi gören EYFEST alışveriş festivali Eylül ayı için hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

Tasarımdan, kozmetiğe, aksesuardan, giyime geniş bir yelpazeye sahip yaz festivali değerli girişimci markaları ağırlayan EYFEST unutulmaz 3 güne ev sahipliği yaptı.

3 gün boyunca eğlenceli etkinlikleriyle Gizem Fidan Kids Club ve Nüans Dans Sanat Evi renkli şovlarla, alışveriş yapan müşteriler ise birbirinden farklı hediyelerle çekiliş heyecanı yaşadı.

Bursa'da Esra Yalçın Marka İletişim organizasyonun düzenlediği alışveriş festivali Podyum Park’ta çok sayıda seçkin markayı ziyaretçileri ile buluşturdu. BURSA (İGFA) - Ceylan Hastanesi ve Ceketciler Otomotiv'in sponsorluğunda gerçekleşen yılın en iddialı alışveriş festivali 29-30-31 Temmuz tarihlerinde Podyum Park’ta gerçekleşti.

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