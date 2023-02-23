Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’nci yıldönümü dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümü dolayısıyla Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi’ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

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