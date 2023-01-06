İş Sanat, Cumhuriyetin 100. yılına özel projelerinden birini izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Harp coğrafyacısı, yazar Dr. Selim Erdoğan’ın sunduğu, İş Sanat tarafından Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla hazırlanan “Ey Vatan! Kuvayi Milliye’den Hakimiyet-i Milliye’ye” başlıklı video serisinin ilk bölümü, I. İnönü Muharebesi’nin 102. yıl dönümü olan 7 Ocak Cumartesi günü İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayında olacak. Milli Mücadele’ye dair pek çok konunun ele alınacağı programda, sunucu Gülay Afşar’ın sorularını Dr. Selim Erdoğan yanıtlıyor.

İş Sanat, Cumhuriyetin 100. yılına özel projelerinden birini izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. ’Ey Vatan! Kuvayi Milliye’den Hakimiyet-i Milliye’ye’ başlıklı video serisinin ilk bölümü, I. İnönü Muharebesi’nin 102. yıl dönümü olan 7 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

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